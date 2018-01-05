Две девочки попали под поезд в Приморье

В районе станции Сахзавод Уссурийского городского округа поезд сбил двух 15-летних девочек, одна из них погибла, сообщает Дальневосточное СУ на транспорте СК России.

Вторая девочка госпитализирована, сообщается на сайте управления.

Поезд сбил девочек, которые шли по железнодорожным путям, около 22.00. Машинист не смог предотвратить наезд.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).