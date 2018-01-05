НАТО официально утвердило гимн альянса

Североатлантический альянс сообщил об официальном утверждении гимна НАТО.

С 1989 года на мероприятиях альянса исполнялся гимн, написанный дирижером Люксембургского военного оркестра капитаном Андре Рейхлингом. Однако эта композиция раньше не была утверждена официально, передает RT.

У утвержденного гимна нет слов. Он написан для 20 инструментов: пикколо, флейты, гобоя, трех кларнетов, трех саксофонов, двух корнетов, двух труб, рога, баритонного рога, трех тромбонов, тубы и барабана.