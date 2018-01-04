Жертвами стрельбы на Кубани стали два человека

В результате стрельбы в пригороде Краснодара погибли два человека, сообщает СУ СК по региону.

Еще один человек пострадал, он госпитализирован, передает ТАСС.

«Группа мужчин проводила время в окрестностях поселка Лорис. Из-за неожиданно возникшей ссоры один из участников посиделок открыл стрельбу из охотничьего ружья», – сообщил источник «Интерфакса».

Прибывшие на место правоохранители обнаружили два тела. Открыто уголовное дело по статье «Убийство».

В СК сообщили, что стрелявший пока не задержан.