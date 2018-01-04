На ВДНХ открылся бесплатный Зимний фестиваль

Со 2 по 8 января 2018 года в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» (павильон №57 ВДНХ) проходит Зимний фестиваль с яркой и необычной программой, вход на мероприятие бесплатный.

Гости фестиваля смогут посмотреть на древнерусский показ мод и эффектные поединки бойцов-реконструкторов, работу мастерской елочных игрушек. На древнерусский оружейный арсенал, в котором представлено старинное оружие образца XI века, можно будет не только посмотреть, но и примерить и сфотографироваться, говорится в сообщении на сайте проекта «Россия – Моя история».

Кроме того, гостей фестиваля ждет фотозона с предметами княжеского быта, где можно посидеть на троне, облачиться в старинный плащ или обернуться в медвежью шкуру.

«Дефиле исторического костюма древнерусских красавиц, скандинавских воинов и степных кочевников – прекрасная возможность узнать о старинной моде то, что не расскажет ни один «глянец», – говорится в сообщении.

Юных гостей парка ждет праздничная программа от мастера мыльного дела Александры Мартыновой. Детям покажут ручные трюки с пузырями, думные пузыри, мыльный фейерверк, «огненные» пузыри и пузыри-гиганты.

Со 2 по 7 января на девятиметровом проекционном экране в атриуме пройдет серия бесплатных кинопоказов. Зрителей ждут шесть лучших частей культовых «Елок» и любимые мультфильмы «из детства», которые создадут праздничное настроение.

Также посетители парка примут участие в мастер-классах по бумажной архитектуре и смогут испытать себя в роли зодчих, конструкторов и инженеров.

Талантливые исполнители Драматического театра песочного искусства «Пески времени» покажут классику новогодних сказок – «Щелкунчик», «Морозко» и «Двенадцать месяцев». «Цикл постановок, специально созданный для исторического парка одним из лучших коллективов в России, обещает стать громкой премьерой этого Зимнего фестиваля на ВДНХ», – говорится в сообщении.