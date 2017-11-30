Эксперты перечислили достижения Путина за последние годы

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4 января, четверг  |  Последнее обновление — 19:59  |  vz.ru
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В 2018-м у российской экономики больше возможностей, чем рисков

Российской экономике помогут расти дешевеющие кредиты и рост доходов населенияФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
2018-й должен стать для России еще одним годом стабильности и экономического роста. Конечно, нефть по 80–100 долларов за баррель – скорее из разряда фантастики, но и при цене по 60–70 бюджету будет вполне комфортно. Центробанк должен сделать кредиты еще доступнее, подтолкнуть бизнес к инвестициям, а население – к потреблению. Но есть и целый ряд подводных камней. Подробности...
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Реальная история Гражданской войны принесена в жертву политике

Бойцы первого Сучанского революционного отряда, сражавшиеся с интервентами под командованием коммуниста-интернационалиста Эмиля ЛибкнехтаФото: РИА «Новости»
Если 1917-й был годом двух революций, то 1918-й стал годом Гражданской войны. Сто лет назад на 1/5 части суши началось вооруженное противостояние, которое называют исключительным в мировой истории, до сих спор споря о числе жертв и плодя бесчисленные мифы. Вековой юбилей – хороший повод, чтобы развенчать некоторые из них. Подробности...
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Оружие будущего сулит смертельные перспективы

Основное место службы дрона Tern – военно-морской флотФото: darpa.mil
Каждый новый год для рынка вооружений – это не просто подсчет новинок, но и определение трендов дальнейшего развития. Сейчас перед ведущими армиями мира открываются такие перспективы, от которых захватывает дух. Уже скоро винтовки будут стрелять без промаха, любой корабль сможет превратиться в авианосец, а роботы полностью подчинят себе небо. Подробности...
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США занервничали из-за потепления между Пхеньяном и Сеулом

Северная и Южная Корея впервые за три года наладили телефонное общениеФото: Kim Hong-Ji/Reuters
КНДР и Республика Корея впервые с 2015 года поговорили по телефону. Стороны готовятся встретиться через шесть дней для обсуждения участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде. Первые шаги по улучшению отношений двух стран заставляют США нервничать. Ким Чен Ын и Дональд Трамп стали мериться, у кого ядерная кнопка больше. Подробности...
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Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
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В блогах начнется адский холивар

Константин Рыков, интернет- и медиапродюсер
Кто-то увлекается фотоохотой, кто-то майнит битки, а мое любимое хобби – ловить на вранье «Русскую службу BBC». Подробности...
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2017 год в самых популярных публикациях колумнистов ВЗГЛЯДа

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Подведем уже традиционные итоги уходящего года сквозь призму предпочтений читателей газеты ВЗГЛЯД. В эту подборку включены тексты, которые в каждом из месяцев 2017 года собрали наибольшее количество просмотров на нашем сайте. Подробности...
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Никто не скажет, что произойдет в 2018 году

Антон Крылов, журналист
Главным конфликтом ближайших десятилетий (как и всех прошедших тысячелетий) будет не борьба между Западом и Востоком или Севером и Югом, не противостояние христианства и ислама и даже не спор либералов и консерваторов. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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      Итоги 2017 года в фотографиях

      2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото – президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашистской Германии на СССР
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      Обсуждение: 15 комментариев

      Города мира празднуют Новый год и Рождество

      В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре Мюнхена
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      В Москве прошел парад Снегурочек

      В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающим
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        • Слишком суровый

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        • Да, знаю

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          Эксперты перечислили достижения Путина за последние годы

             4 января 2018, 15:35
          Фото: Михаил Метцель/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков

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          Воссоединение России с Крымом, операция в Сирии, омоложение губернаторского корпуса, серьезные реформы в избирательном законодательстве и антикризисные решения в сфере экономики стали главными достижениями Владимира Путина за время третьего президентского срока. Так считают российские эксперты, которые также указали на вопросы, которые еще предстоит решить.

          Укрепление роли России на международной арене, присоединение Крыма и модернизация оборонно-промышленного комплекса вошли в перечень основных достижений президента Владимира Путина за время третьего срока на посту главы государства.

          Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отмечает, что в сфере международной политики главным достижением стало воссоединение России с Крымом. «За счет операции в Сирии произошло серьезное усиление позиций России на международной арене, особенно на Ближнем Востоке», - сказал Абзалов газете ВЗГЛЯД.

          Такого же мнения придерживается эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов. «Мы видим, что Россия рассматривается как серьезный мировой игрок», - сказал Слатинов РИА «Новости».

          Участие России в урегулировании сирийского конфликта, при всех оговорках, было проведено хорошо как в военном, так и в политическом отношении, считает президент Института национальной стратегии Михаила Ремизов. «Удалось продемонстрировать высокое качество управления и войсками, и политическими рисками», - отметил политолог.

          Что касается внутренней повестки, то главным достижением третьего срока, уверен Абзалов, стало омоложение губернаторского состава и серьезные реформы в избирательном законодательстве. «В России появились депутаты-одномандатники, выборы губернаторов. Многие вещи, которые кажутся стародавними, были реализованы именно во время третьего президентского срока. Сейчас в стране больше шестидесяти партий, которые могут участвовать в президентской кампании. Большинство представленных кандидатов на пост президента выдвигаются от партий», - отметил Абзалов.

          Ремизов же указывает, что «от такого кадрового консерватизма, присущего Путину, по его собственному признанию, он стал все-таки постепенно уходить в сторону большей требовательности и создания более интенсивных стимулов для управленческого класса».

          По словам члена экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексея Зудина, вопрос модернизации российских элит «давно назрел». «Путин в последнее время перевел его в практическую плоскость. Мы видим, что эта проблема решается как системная, то есть с самых разных сторон. Здесь и шаги по обновлению, повышению компетентности элит, и шаги, направленные на то, чтобы сделать российские элиты более открытыми, более ответственными перед российскими гражданами», - пояснил он.

          Говоря об экономике, Абзалов указал на борьбу с кризисными явлениями, которые достались в наследство не только от 2012, но и 2008 года. За последние годы повысилась эффективность государственных расходов, наметился рост в несырьевых отраслях, началось импортозамещение. «До санкционной политики у нас на импортное продовольствие приходилась значительная часть внутреннего рынка», - подчеркнул он.

          Более того, произошли перемены в автомобилестроении. Лада «Веста» вошла в тройку самых востребованных у покупателей автомобилей, а раньше АвтоВАЗ сокращал свою долю на рынке. Таким образом, полагает Абзалов, можно говорить о стабилизации экономики на фоне кризисных явлений. По словам Слатинова, Путину удалось сохранить макроэкономическую стабильность на фоне неблагоприятных внешних условий и с учетом серьезных расходов на оборону и силовой блок. «Это, конечно, огромное достижение в таких непростых условиях», - сказал эксперт.

          В социальной политике успехом стали так называемые майские указы президента. В них, напомнил Абзалов, вошли почти все социальные инициативы, начиная с повышения зарплат сотрудникам образовательных учреждений и заканчивая созданием по стране высокотехнологичных центров. Раньше такие центры в основном находились в Москве.

          Другим успехом стало восстановление дееспособности российской армии и ее переход в новое качество – как вооруженных сил, так и новое качество восприятия армии в российском обществе, считает Зудин. Среди успешных преобразований Зудин также назвал сельское хозяйство страны.

          По словам Зудина, основные проблемы, решение которых Путину еще предстоит найти, касаются экономики. В 2014 году, напомнил он, Россия вышла на политическую траекторию суверенного развития, и этот курс требует экономики соответствующего качества. «России настоятельно необходим экономический суверенитет. Это означает, что Россия обладает ключевыми производствами, государство и бизнес контролируют эти сферы», - сказал Зудин газете ВЗГЛЯД.

          Эксперт напомнил, что ранее Путин сам указывал на проблему по поводу чрезмерного разрыва в доходах, большое количество бедных. «Владимир Путин сказал, что это главная проблема, с которой необходимо бороться», - отметил Зудин.

          Такого же мнения придерживается руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, который заявляет о необходимости экономических реформ. «Сохранились структурные противоречия в экономике, сохранилась нефтяная зависимость – и все это надо менять... Поэтому сейчас мы пришли к падению доходов населения... К сожалению, внешнеполитическое движение России сильно тормозит ситуация в ее экономике», - считает Миронов.

          В то же время в течение последних нескольких лет, подчеркивает Зудин, начались серьезные преобразования в структурах гражданского общества, государство стало выделять все больше денег на финансирование работ различных НКО. «Этот процесс нуждается в завершении. Финансирование этих структур будет не только государственным, но и частным. То есть нужен поиск перехода на смешанное финансирование», - полагает Зудин.

          Еще одна задача, которую предстоит решить, касается развития политической системы. «Неизбежно будет обновляться партийная система. Самая большая политическая проблема, которая стоит перед Владимиром Путиным – это как создать такую политическую систему, в которой ротация власти не будет приводить к развалу или не будет сопровождаться очень серьезными политическими кризисами... Владимир Путин делал все для того, чтобы выйти к положительному решению этой самой главной политической задачи: как создать политическую систему, которая будет способна развиваться, не разваливаясь, и будет способна выдерживать регулярную смену власти», - указал Зудин.

          Одной из ключевых нерешенных проблем, по словам Ремизова, остается зависимость российской элиты от Запада. «В той игре, которую начал Путин на третьем сроке и которая связана с Крымом и противостоянием Западу, сыгран первый тайм, и мы не знаем, чем она закончится. Если не решить определенные системные проблемы на следующем сроке, связанные, прежде всего с тем, что мы вступили в эту серьезную игру, имея критический уровень зависимости наших элит от Запада, то вся игра будет проиграна, несмотря на отдельные блестящие успехи», - считает политолог.


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