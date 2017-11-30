Эксперты перечислили достижения Путина за последние годы

Воссоединение России с Крымом, операция в Сирии, омоложение губернаторского корпуса, серьезные реформы в избирательном законодательстве и антикризисные решения в сфере экономики стали главными достижениями Владимира Путина за время третьего президентского срока. Так считают российские эксперты, которые также указали на вопросы, которые еще предстоит решить.

Укрепление роли России на международной арене, присоединение Крыма и модернизация оборонно-промышленного комплекса вошли в перечень основных достижений президента Владимира Путина за время третьего срока на посту главы государства.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отмечает, что в сфере международной политики главным достижением стало воссоединение России с Крымом. «За счет операции в Сирии произошло серьезное усиление позиций России на международной арене, особенно на Ближнем Востоке», - сказал Абзалов газете ВЗГЛЯД.

Такого же мнения придерживается эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов. «Мы видим, что Россия рассматривается как серьезный мировой игрок», - сказал Слатинов РИА «Новости».

Участие России в урегулировании сирийского конфликта, при всех оговорках, было проведено хорошо как в военном, так и в политическом отношении, считает президент Института национальной стратегии Михаила Ремизов. «Удалось продемонстрировать высокое качество управления и войсками, и политическими рисками», - отметил политолог.

Что касается внутренней повестки, то главным достижением третьего срока, уверен Абзалов, стало омоложение губернаторского состава и серьезные реформы в избирательном законодательстве. «В России появились депутаты-одномандатники, выборы губернаторов. Многие вещи, которые кажутся стародавними, были реализованы именно во время третьего президентского срока. Сейчас в стране больше шестидесяти партий, которые могут участвовать в президентской кампании. Большинство представленных кандидатов на пост президента выдвигаются от партий», - отметил Абзалов.

Ремизов же указывает, что «от такого кадрового консерватизма, присущего Путину, по его собственному признанию, он стал все-таки постепенно уходить в сторону большей требовательности и создания более интенсивных стимулов для управленческого класса».

По словам члена экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексея Зудина, вопрос модернизации российских элит «давно назрел». «Путин в последнее время перевел его в практическую плоскость. Мы видим, что эта проблема решается как системная, то есть с самых разных сторон. Здесь и шаги по обновлению, повышению компетентности элит, и шаги, направленные на то, чтобы сделать российские элиты более открытыми, более ответственными перед российскими гражданами», - пояснил он.

Говоря об экономике, Абзалов указал на борьбу с кризисными явлениями, которые достались в наследство не только от 2012, но и 2008 года. За последние годы повысилась эффективность государственных расходов, наметился рост в несырьевых отраслях, началось импортозамещение. «До санкционной политики у нас на импортное продовольствие приходилась значительная часть внутреннего рынка», - подчеркнул он.

Более того, произошли перемены в автомобилестроении. Лада «Веста» вошла в тройку самых востребованных у покупателей автомобилей, а раньше АвтоВАЗ сокращал свою долю на рынке. Таким образом, полагает Абзалов, можно говорить о стабилизации экономики на фоне кризисных явлений. По словам Слатинова, Путину удалось сохранить макроэкономическую стабильность на фоне неблагоприятных внешних условий и с учетом серьезных расходов на оборону и силовой блок. «Это, конечно, огромное достижение в таких непростых условиях», - сказал эксперт.

В социальной политике успехом стали так называемые майские указы президента. В них, напомнил Абзалов, вошли почти все социальные инициативы, начиная с повышения зарплат сотрудникам образовательных учреждений и заканчивая созданием по стране высокотехнологичных центров. Раньше такие центры в основном находились в Москве.

Другим успехом стало восстановление дееспособности российской армии и ее переход в новое качество – как вооруженных сил, так и новое качество восприятия армии в российском обществе, считает Зудин. Среди успешных преобразований Зудин также назвал сельское хозяйство страны.

По словам Зудина, основные проблемы, решение которых Путину еще предстоит найти, касаются экономики. В 2014 году, напомнил он, Россия вышла на политическую траекторию суверенного развития, и этот курс требует экономики соответствующего качества. «России настоятельно необходим экономический суверенитет. Это означает, что Россия обладает ключевыми производствами, государство и бизнес контролируют эти сферы», - сказал Зудин газете ВЗГЛЯД.

Эксперт напомнил, что ранее Путин сам указывал на проблему по поводу чрезмерного разрыва в доходах, большое количество бедных. «Владимир Путин сказал, что это главная проблема, с которой необходимо бороться», - отметил Зудин.

Такого же мнения придерживается руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, который заявляет о необходимости экономических реформ. «Сохранились структурные противоречия в экономике, сохранилась нефтяная зависимость – и все это надо менять... Поэтому сейчас мы пришли к падению доходов населения... К сожалению, внешнеполитическое движение России сильно тормозит ситуация в ее экономике», - считает Миронов.

В то же время в течение последних нескольких лет, подчеркивает Зудин, начались серьезные преобразования в структурах гражданского общества, государство стало выделять все больше денег на финансирование работ различных НКО. «Этот процесс нуждается в завершении. Финансирование этих структур будет не только государственным, но и частным. То есть нужен поиск перехода на смешанное финансирование», - полагает Зудин.

Еще одна задача, которую предстоит решить, касается развития политической системы. «Неизбежно будет обновляться партийная система. Самая большая политическая проблема, которая стоит перед Владимиром Путиным – это как создать такую политическую систему, в которой ротация власти не будет приводить к развалу или не будет сопровождаться очень серьезными политическими кризисами... Владимир Путин делал все для того, чтобы выйти к положительному решению этой самой главной политической задачи: как создать политическую систему, которая будет способна развиваться, не разваливаясь, и будет способна выдерживать регулярную смену власти», - указал Зудин.

Одной из ключевых нерешенных проблем, по словам Ремизова, остается зависимость российской элиты от Запада. «В той игре, которую начал Путин на третьем сроке и которая связана с Крымом и противостоянием Западу, сыгран первый тайм, и мы не знаем, чем она закончится. Если не решить определенные системные проблемы на следующем сроке, связанные, прежде всего с тем, что мы вступили в эту серьезную игру, имея критический уровень зависимости наших элит от Запада, то вся игра будет проиграна, несмотря на отдельные блестящие успехи», - считает политолог.