Блогеры заподозрили Рогозина в подмене таксы-испытательницы

Вице-премьера Дмитрия Рогозина в соцсетях обвинили в подмене таксы по имени Николас, которую он после испытаний жидкостного дыхания забрал к себе домой.

«Рогозин и компания утопили собаку, нашли другую таксу и впаривают подмену. Настоящая мертва», – написал блогер Rig Sec в своем Twiiter.

Некоторые пользователи не согласились с таким мнением, и уверены, что собака одна и та же.

Рогозин и компания утопили собаку, нашли другую таксу и впаривают подмену. Настоящая мертва. pic.twitter.com/PVED5x4lAS — Rig Sec (@Rigsector) 2 января 2018 г.

Пользователи усомнились в подлинности таксы после того, как 31 декабря вице-премьер опубликовал поздравление с Новым годом от имени своей семьи и собаки по кличке Николас, которая участвовала в эксперименте с жидкостным дыханием.

Тулите ересь для слабоумных.Та же собака pic.twitter.com/k0I6RX9c37 — Адик Ватный (@adik_vatnyi) 3 января 2018 г.