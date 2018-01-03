В Перу автобус с 50 пассажирами рухнул в пропасть

В 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как «Поворот дьявола», автобус с 50 пассажирами столкнулся с грузовой фурой, после чего упал в пропасть с высоты 100 метров, сообщил представитель местной дорожной полиции Дино Эскудеро.

По данным правоохранительных органов, в результате столкновения автобуса с фурой и его последующего падения в пропасть погибли не менее 48 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Comercio.

Спасательная операция осложняется трудноступностью места, где находятся обломки автобуса, сообщает местный телеканал Canal N.

Перуанский министр транспорта и коммуникаций Бруно Джуффра рассказал, что согласно данным GPS, оба водителя двигались с превышением скорости.

Напомним, 31 декабря в результате столкновения автобуса и грузовика в Кении погибли не менее 36 человек.