Гельман: Навальный создает свое «гетто»

«Три часа ходил с молодёжью по тверской и думал. Народу было очень мало. Ну две тысячи наверно. Совокупно», - галерист Марат Гельман побывал на протестной акции в центре Москвы и написал свои впечатления.

В воскресенье в российских городах прошли акции протеста, организованные блогером Алексеем Навальным. По данным правоохранительных органов, мониторинговой группы Совета по правам человека при президенте и сведениям с мест, по всей стране на мероприятия Навального пришли не более 5 тыс. человек.

«Три часа ходил с молодёжью по тверской и думал. Народу было очень мало. Ну две тысячи наверно. Совокупно. Ментов много, и они даже половину заготовленного оборудования не развернули. Значит власти удалось всех запугать. Ну и холод конечно», - написал в своем Фейсбуке галерист Марат Гельман, добавив, что ожидал увидеть на митинге в Москве «10-15 тысяч по любому».

По мнению Гельмана, «получается, что не только Собчак создает «либеральное гетто» но и Навальный, пусть другое, радикальное – но тоже очень узкое братство готовых идти в автозак».

«Две тысячи – это весь актив Алексея», - делает вывод Гельман.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье акции протеста прошли в 46 городах и были малочисленными. Сам Алексей Навальный был задержан на Тверской улице в Москве за организацию несогласованного митинга. Мэрия Москвы предлагала Навальному на выбор три площадки под митинг, но он отказался, призвав сторонников прийти на несанкционированную акцию. В Общественной палате отмечали, что власти в регионах также согласовывают большинство митингов Навального, но он не хочет «подстраивать свой график под эти заявки».