Эксперты: Навальный так и не вышел за пределы узкого круга своих «фанатов»

Блогер Алексей Навальный в своих политических устремлениях сосредоточился на работе со своими «фанатами», отказавшись от расширения своей поддержки, поэтому у него нет перспектив для роста, заявил директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Павел Салин.

«С учетом того, что у Навального перед акцией, как говорят экономисты, был эффект низкой базы, и после провальных акций 7 октября от него особо никто ничего не ждал, то назвать эти акции провальными или наоборот удачными, невозможно. То есть, в принципе, получилось то, что примерно ожидали», - приводит его слова BFM.

По его словам, Навальный так и не вышел за пределы своего узкого круга своих почитателей, сформировавшегося год назад. При этом в марте и июне ему на короткое время, по мнению эксперта, удалось немного расширить базу своей поддержки, была возможность к расширению.

«Но Навальный фактически с осени отказался от формирования протестной коалиции, он сосредоточился целиком на работе со своими фанатами. Ну, вот и его фанаты вышли на акции 7 октября и сейчас. Он хочет действовать уже в рамках своей традиционной ниши, которая не дает ему перспектив для роста», - отметил Салин.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, в свою очередь, заявил о том, видит в последние несколько недель или месяцев «некий содержательный кризис кампании Навального».

Между тем, как сообщили в полиции, акции Навального в российских городах прошли без грубых нарушений. Акции протеста прошли в 46 городах и были, как сообщалось ранее, малочисленными, передает «Интерфакс».

В Москве полицейские задержали Алексея Навального и составили на него протокол в связи с организацией несогласованного митинга.

Между тем, мэрия Москвы предлагала Навальному на выбор три площадки под митинг, но он отказался, призвав сторонников прийти на несанкционированную акцию. Как сообщалось, власти в регионах также согласовывают большинство митингов Навального, но он не хочет «подстраивать свой график под эти заявки».