В 11 американских штатах закрыли школы из-за гриппа

Из-за эпидемии гриппа в 11 американских штатах решили закрыть школы, сообщает Fox News.

Школы закрыты в штатах Оклахома, Алабама, Кентукки, Теннеси, Мичиган, Айдахо, Техас, Флорида, Иллинойс, Нью-Йорк и Миссури, сообщает RT.

At Least 11 States Closing Schools Over Flu pic.twitter.com/MmwnFQbvXV — Fox News (@FoxNews) 28 января 2018 г.

Ранее стало известно о гибели 37 детей в США в результате вспышки гриппа.