В Петербурге похоронили Людмилу Сенчину

Певица Людмила Сенчина похоронена на Смоленском кладбище в Петербурге после отпевания в Соборе Владимирской иконы Божией матери.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее с ней простились в Театре музыкальной комедии. Она завещала похоронить ее на Смоленском кладбище.

Сенчина скончалась в четверг на 68-м году жизни после продолжительной болезни.