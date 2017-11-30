Трамп пожаловался на «нечестное отношение» ЕС к США в торговле

Президент США Дональд Трамп заявил о большом количестве проблем с Евросоюзом, который, по его мнению, «нечестно относится» к Вашингтону в том, что касается торговли, пишет газета Daily Mail.

«У меня много проблем с Европейским Союзом, это может вылиться в нечто большее с этой точки зрения, с точки зрения торговли. Европейский Союз очень нечестно относится к Соединенным Штатам в том, что касается торговли», – передает слова Трампа РИА «Новости».

Трамп утверждает, что товарам из США крайне сложно попасть на европейский рынок, а из Европы товар идет «без налогов или с очень маленькими налогами».

«Это очень нечестно», – подчеркнул Трамп.

По его мнению, нечестно к США относятся и другие страны – однако не уточнил, какие именно.

Также он заявил, что вел бы на месте Лондона переговоры о выходе из ЕС «по-другому».

«Я бы занял более жесткую позицию по вопросу о выходе (из ЕС)», – сказал он.