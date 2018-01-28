В Петербурге задержали обстрелявшего трамвай подростка

В Санкт-Петербурге двое подростков обстреляли из пневматического оружия трамвай, одного из молодых людей задержали, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным на сайте ведомства, инцидент произошел в субботу около 19.25 на пересечении проспектов Просвещения и Культуры. Школьники устроили стрельбу по стеклам трамвая.

Одного из молодых людей, 14-летнего петербуржца, задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В результате стрельбы пострадавших нет.

Ранее стрельба произошла на территории лицея в Ульяновске.