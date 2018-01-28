Генсек ООН увидел в Африке решение мировых проблем

Африканский континент является ключом к решению мировых проблем в вопросах мира, безопасности и развития прав человека, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Эфиопии.

«Сотрудничество с Афросоюзом – это фундаментальный стратегический выбор в интересах того, чтобы ООН была способна выполнять свой мандат», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Maghreb Arabe Presse.

Гутерриш пообещал, что ООН будет рядом с Африканским союзом, «уважая при этом лидерство Африки в решении африканских проблем».

«Международное сообщество не обретет мир и безопасность, если Африка не сможет предотвращать конфликты и находить решение конфликтов», – сказал генсек ООН.

28 января открывается 30-я встреча глав государств и правительств стран – членов АС, в которой примет участие генсек ООН. АС объединяет 55 государств континента.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США не нужны мигранты из «стран-гадюшников». После этого африканские страны потребовали от Трампа извиниться за грубые высказывания в свой адрес.