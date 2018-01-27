Патрушев заявил о продолжении поставок двигателей РД-180 в США

Поставки ракетных двигателей РД-180 в США продолжатся, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Мы ведем себя корректно по отношению к другим странам и выполняем те соглашения, о которых мы договорились. Я не думаю, что нам нужно прекращать поставки этих двигателей, я думаю, что мы их продолжим», – передает РИА «Новости» слова Патрушева.

Напомним, в июне 2016 года сенат США согласовал закупки российских ракетных двигателей РД-180.

В мае 2017 года сообщалось, что провалом закончились стендовые испытания ракетного двигателя BE-4, который является аналогом российского РД-180.

Американские СМИ сообщали, что технические и финансовые проблемы заставят Пентагон опираться на российские ракетные двигатели РД-180 по как минимум до середины следующего десятилетия, то есть на несколько лет дольше, чем предполагалось изначально.

