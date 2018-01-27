Ученые нашли универсальный язык общения народов

Группа ученых из Гарвардского университета выяснила, что музыка может служить универсальным языком общения для людей разных народов и культур.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology, передает РИА «Новости».

Вывод был сделан на основе эксперимента, в котором приняли участие 750 человек из 60 стран мира. Им предложили послушать отрывки музыкальных произведений, созданных представителями 86 традиционных сообществ – например, музыку австралийских охотников или оленеводов из арктической России.

Слушатели должны были определить предназначение мелодии – колыбельная ли это, ритуальная музыка или песня о любви.

Большинство респондентов легко узнавали колыбельные и танцевальные песни, однако допустили много ошибок на любовной лирике и «целебных» композициях, использующихся в ритуалах.

После этого испытуемым предложили проанализировать композиции: например, назвать количество солистов, пол исполнителя, определить мелодический рисунок.

Эксперименты показали, что «жанры» обладают легко угадываемыми характеристиками, которые понятные большинству людей, а песни, танцы и ритуалы изученных культур «имеют достаточно общих черт, чтобы универсальными считались не только сами мелодии, но и способ их исполнения», пояснил один из авторов исследования, когнитивный психолог Сэмюэл Мер.

Теперь ученые планируют повторить эксперименты в группах, куда войдут люди из Боливийской Амазонии, не знакомые с культурой Запада.