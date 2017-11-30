Блогеры показали фото опытного образца боевой машины 2С38

В Сети появилось фото опытного образца боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР «Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой.

Образец был представлен во время посещения АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олегом Бочкаревым, сообщает блог bmpd со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Отмечается, что материалы к боевой машине 2С38 были представлены в августе 2017 года на Международном военно-техническом форуме «Армия–2017».

В них сообщалось, что боевая машина 2С38 создается в рамках опытно-конструкторской работы «Деривация-ПВО», подразумевающей «появление в войсках перспективного 57-мм мобильного артиллерийского комплекса с пассивными средствами разведки и сопровождения воздушных целей».

Боевая машина 2С38 выполнена на базе БМП-3 и предназначена для поражения воздушных целей типа беспилотных летальных аппаратов, крылатых ракет, ракет класса «воздух – поверхность», самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки.

Зенитная установка может сбивать реактивные снаряды систем залпового огня, уничтожать наземные и надводные цели.

Также боевая машина 2С38 оснащена оптико-электронной системой обнаружения и прицеливания ОЭС ОП, которая позволяет осуществлять панорамное наблюдение за местностью на 360 градусов и вести секторный обзор.

Напомним, на форуме «Армия-2017» Министерство обороны подписало с предприятиями оборонно-промышленного комплекса 26 соглашений более чем на 170 млрд рублей.