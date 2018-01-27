Расчеты С-400 заступили на боевое дежурство в Поволжье

Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство в Поволжье, сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

Рощупкин отметил, что для новых комплексов заблаговременно были «оборудованы в инженерном отношении» соответствующие позиции, передает РИА «Новости».

Полковник рассказал также, что в декабре 2017 года зенитчики успешно завершили курс переподготовки и выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне в Астраханской области.

Ранее новый дивизионный комплект ЗРС С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Крыму, создав кольцо ПВО без «мертвых зон». В Кремле заявили, что размещение комплексов С-400 в Крыму не должно рассматриваться как угроза кому-либо.