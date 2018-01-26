Хейли отреагировала на сообщения о любовной связи с Трампом

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли опровергла слухи о якобы имевшей место любовной связи с американским президентом Дональдом Трампом, которые появились после публикации скандальной книги Майкла Вульфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа».

Постпред Соединенных Штатов назвала подобные сплетни «крайне оскорбительными» и «отвратительными», передает ТАСС.

«Я была на борту номер один всего один раз, вместе со мной в помещении [с Трампом] находились еще несколько человек», – подчеркнула дипломат, уточнив, что это было в конце июля прошлого года, когда она сопровождала Трампа во время перелета из Вашингтона в Нью-Йорк.

«Он [Вульф] говорит, что я много общалась с президентом в Овальном кабинете о моем политическом будущем, но я никогда не говорила с президентом про свое будущее и никогда не оставалась с ним наедине», – заявила Хейли.

По словам постпреда Соединенных Штатов, Вульф не только исказил факты, но и прибег к инсинуациям, с которыми приходится сталкиваться ей и другим успешным женщинам.

«Это абсолютно не соответствует действительности», – заключила Хейли, комментируя ситуацию в интернет-передаче «Женщины у власти» (Women Rule) американского журнала Politico.

Издание отмечает, что слухи о романе Хейли и Трампа появились после того, как на прошлой неделе в одной из передач на телеканале HBO Вульф заявил, что «абсолютно уверен» в том, что у главы государства есть любовная связь.

При этом он не назвал имени постпреда США при ООН, однако счел возможным добавить, что внимательные читатели его книги сами смогут определить, о ком он говорит.

Напомним, в сентябре прошлого года Хейли рассказала о предложении Трампа стать госсекретарем США. СМИ также сообщали, что Хейли якобы вынуждает Трампа делиться своей популярностью.