Датские истребители F-16 поднимались в воздух для перехвата российского Су-34

Командование ВВС НАТО сообщило о перехвате российского бомбардировщика Су-34 датскими истребителями F-16 в небе над Балтикой.

Истребители ВВС Дании, базирующиеся на авиабазе Шяуляй в Литве, поднялись для перехвата российского Су-34 в четверг, сообщается на сайте Командования ВВС НАТО.

Радиолокационные станции альянса засекли самолет, который не посылал сигнал транспондера, не информировал о своем плане полета и не выходил на связь с диспетчерами. По данным НАТО, судно направлялось в Калининградскую область.

Стоит отметить, что военные самолеты любой страны мира не посылают сигналы транспондера, не предоставляют план полета остальным странам и не выходят на связь с их диспетчерами.

Два истребителя F-16 совершили вылет, чтобы определить принадлежность самолета, и после завершения миссии вернулись на авиабазу.

Сообщается, что это был первый подобный вылет на территории Балтийского региона в 2018 году.

Стоит отметить, что военные самолеты любой страны мира не посылают сигналы транспондера, не предоставляют план полета остальным странам и не выходят на связь с их диспетчерами.

В середине января британские истребители подняли на перехват российских самолетов. Российские истребители также регулярно вылетают на перехват зарубежных самолетов. За первые дни 2018 года силы ВКС четырежды осуществили перехват иностранных летательных аппаратов.