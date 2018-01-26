Порошенко: Стокгольмский арбитраж – это не о деньгах

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что за два года Киев ни разу не покупал российского газа, так как решение Стокгольмского арбитража дало стране энергетическую независимость.

«Украина два года не покупает ни одного кубометра газа из России. Через Польшу, Словакию мы получаем норвежский газ, европейский газ, и из-за этого мы выиграли Стокгольмский арбитраж. Стокгольмский арбитраж – это не о деньгах, это об энергетической независимости», – сказал Порошенко, передает «112 Украина».

По его словам, благодаря Стокгольмскому арбитражу Украина перестала использовать газ «как фактор политического давления из России». «Мы не хотели бы», чтобы это вернулось», – подчеркнул Порошенко.

22 декабря Стокгольмский арбитраж признал действующими основные положения контракта Газпрома и Нафтогаза и удовлетворил большую часть требований российской компании об оплате поставленного на Украину газа. Ранее Нафтогаз заявлял, что выиграл иск в отношении российского Газпрома.