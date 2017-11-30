Соловьев ответил на слова Гордон о «домогательстве»

Телеведущий Владимир Соловьев в соцсетях ответил на обвинения со стороны правозащитницы, бывшего кандидата в президенты России Екатерины Гордон в «домогательстве», назвав ее «врушкой».

«Прочитал, посмеялся. Совсем девочка поехала головой. Хоть бы доказательства предъявила. Такая врушка», – написал Соловьев в своем Twitter.

Соловьев также отметил, что теперь он «в эротических фантазиях недокандидата в президенты».

В пятницу Гордон рассказала газете ВЗГЛЯД, что Соловьев 10 лет назад добивался ее взаимности, однако получил отказ.