Четырех граждан КНДР избили и обстреляли в Москве

Четыре гражданина КНДР получили ранения во время драки со стрельбой в хостеле, расположенном в центре Москвы, сообщили в столичном ГУ МВД.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 25 января в доме по Мукомольному проезду, 4а, передает ТАСС.

В ходе драки различные травмы получили четыре человека. Нападавшие с места происшествия скрылись. Полиция осуществляет их розыск. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

По информации источника в правоохранительных органах, ранеными оказались граждане КНДР. Одному из них диагностировали огнестрельное непроникающее ранение груди. Из какого оружия стреляли злоумышленники, пока неизвестно.