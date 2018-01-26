Хоккеисты сборной сыграют контрольные матчи в форме с символикой России

Хоккеисты сборной сыграют контрольные матчи перед ОИ-2018 в форме с символикой России

«Российские хоккеисты и хоккеистки товарищеские матчи перед Олимпиадой сыграют в форме сборной России. Форму для выступления на олимпийском турнире они получат непосредственно перед стартом соревнований», – цитирует ТАСС своего источника.

Мужская команда перед Играми в Корее 30 января проведет в Москве товарищеский матч со сборной Белоруссии, 4 февраля – с ХК «Спартак». 10 февраля пройдет встреча со сборной Южной Кореи. Олимпийский турнир по хоккею среди мужчин состоится с 14 по 25 февраля.

Женская хоккейная команда на сборе в Хабаровске сыграет несколько матчей с юношами, 6 февраля в Южной Корее встретится со сборной Швеции. Олимпийский турнир по хоккею среди женщин пройдет с 10 по 22 февраля.

В четверг ФХР назвала состав олимпийской сборной по хоккею. В него вошли 15 хоккеистов СКА из Санкт-Петербурга, включая Илью Ковальчука и Павла Дацюка, капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин и восемь игроков, которые представляют московский ЦСКА.

Во вторник стало известно, что МОК не пустил на ОИ-2018 ряд ведущих российских хоккеистов. Не получили приглашения МОК Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников. Сообщалось также, что запрет на участие в Играх российским хоккеистам оказался не связан с допингом.

20 декабря МОК представил логотип «Олимпийских атлетов из России» и правила униформы российской сборной для Игр в Корее. 5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде, но разрешил ей выступление в нейтральном статусе.