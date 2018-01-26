В сирийском Дейр-эз-Зоре нашли израильские мины

В провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии обнаружены мины израильского производства, сообщили СМИ.

Как передает агентство САНА, в населенных пунктах Ас-Саяль, Хасрат и Аль-Джаля, освобожденных от боевиков ИГ*, кроме мин правительственные войска обнаружили также отравляющие вещества, оружие и боеприпасы, передает ТАСС.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Израиль угрожает новым успехам сирийской армии.