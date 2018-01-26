Кремль обвинил СМИ Нидерландов в подбрасывании угля в топку истерии

Публикации в СМИ Нидерландов о якобы причастности властей России к хакерским атакам в США в предвыборный период не основываются на официальных заявлениях разведслужб, а лишь подбрасывают уголь в топку антироссийской истерии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что ему нечего сказать по поводу сообщения в голландской прессе о том, что разведслужба Нидерландов снабдила ФБР США данными о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы.

«Если голландские газеты хотят подбрасывать угля в топку антироссийской истерии, которая имеет место в Америке, то это не самое благородное занятие. Уаких-либо заявлений от нидерландских спецслужб на сей счет мы не слышали и не видели, а оперировать данными из нидерландских газет - тоже не самое надежное дело», – передает ТАСС слова Пескова.