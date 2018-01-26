Кремль посоветовал не ждать результатов от встречи Суркова и Волкера

В Кремле не ожидают каких-либо результатов от встречи помощника президента Владислава Суркова и спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера, это рабочая сверка часов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что там повестка дня достаточно свободна – это сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам, зависшим вопросам по ситуации на юго-востоке Украины. Собственно, ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли приходится, вряд ли возможно, да и не следует, наверное. Это сверка часов, рабочий процесс», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В пятницу Сурков и Волкер проведут переговоры в Дубае, где обсудят урегулирование ситуации в Донбассе.