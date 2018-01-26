Самолет при посадке в Шереметьево врезался в трап и машину

В Шереметьево самолет, выполнивший посадку после перелета из Сеула, протаранил телетрап и обслуживающую машину.

Инцидент, о котором сообщается в пятницу, произошел вечером в четверг.

Самолет самопроизвольно продвинулся вперед на расстояние более метра, из-за чего произошло столкновение, сообщает РЕН ТВ.

Информации о пострадавших не поступало.

Судно было временно отстранено от полетов, специалисты оценивают его состояние.

Напомним, в декабре стало известно, что в российских аэропортах произошли восемь случаев, повторяющих трагедию с самолетом главы Total.