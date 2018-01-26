Пограничники задержали пытавшегося пробраться в Крым украинца

Российские пограничники задержали гражданина Украины, пытавшегося незаконно проникнуть в Крым в районе Турецкого вала, сообщили в погрануправлении ФСБ.

«В ночное время суток сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым пресекли попытку 37-летнего жителя Донецкой области Украины незаконно проникнуть на территорию полуострова», – передает RT сообщение ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее пограничники Крыма задержали в пункте пропуска двух граждан Украины, находящихся в федеральном розыске и пресекли две попытки провоза через границу боеприпасов гражданами Украины.

В сентябре 2017 года стало известно, что пограничное управление ФСБ по Крыму намерено возвести 50-километровое заграждение на границе с Украиной для обеспечения безопасности республики.