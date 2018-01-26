Трампу пришлось публично извиняться за одну из записей в Twitter

Президент США Дональд Трамп принес публичные извинения за ретвит в своем аккаунте в Twitter записи британской ультраправой организации Britain First.

Трамп извинился в интервью британскому телеканалу ITV, добавив, что не хотел бы «создавать трудности» для Великобритании, передает ТАСС.

Президент США сказал, что не знал о том, чем занимается Britain First – он якобы сделал ретвит только потому, что убежден в необходимости борьбы с террором радикальных исламистов, и отметил, что в США эта история не вызвала большого резонанса.

Кроме того, Трамп заявил, что у него «очень хорошие» отношения с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, и что США готовы прийти на защиту Лондона в случае необходимости, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в ноябре 2017 года Дональд Трамп разместил в своем аккаунте в Twitter ретвит записи британской ультраправой организации Britain First. В записи был закреплен видеоролик с кадрами нападений, совершенных представителями радикальных исламистских группировок.

В канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй осудили действия Трампа. В ответ американский лидер призвал Мэй уделять больше внимания борьбе с «разрушительным радикальным исламским терроризмом» в своей стране вместо того, чтобы акцентировать внимание на президенте США.

В январе 2018 года Трамп отменил визит в Великобританию из-за несогласия с действиями предыдущей администрации.