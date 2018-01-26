Аксенов назвал антироссийские санкции не влияющей на жизнь «возней»

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал санкции Запада «возней», никак не повлиявшей на жизнь его близких и его собственную.

«Меня и членов моей семьи вся эта возня не волнует», – передает РИА «Новости» слова Аксенова.

Напомним, доклад американской администрации о новых санкциях в отношении Москвы будет подготовлен к 29 января.

Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, что благодаря включению в санкционный список, его стали чаще узнавать.