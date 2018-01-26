Дети рассказали, как выбирались из самарской школы после нападения

Ученики самарской школы №46 рассказали о том, как покидали учебное заведение после нападения девятиклассника с пневматикой и дымовыми шашками.

По словам одного из шестиклассников, на последнем уроке «очень сильно запахло дымом», в классе открыли окна, после чего испуганным детям «сказали просто одеться и уходить…», передает РИА «Новости».

«Сказали, что просто утечка газа… Нас просто быстро увели. Так горелым запахло, что урок проводить не стали», – рассказала одна из учащихся учебного заведения.

Также дети рассказали, что из-за этого инцидента в четверг в школе отменили вторую смену.

Напомним, в четверг девятиклассник из школы № 46 с пневматикой и дымовыми шашками устроил нападение на Самарский колледж сервиса производственного оборудования. Впоследствии на допросе школьник объяснил причину своего неудавшегося нападения, а также рассказал, где прятал оружие.