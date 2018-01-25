В основанной Вайнштейном компании решили сделать комнаты для кормления грудью

В компании Weinstein Company (TWC), принадлежавшей американскому продюсеру Харви Вайнштейну, решили оборудовать приватные комнаты для грудного вскармливания, сообщил осведомленный источник.

Эти меры, как предполагается, якобы должны улучшить атмосферу в коллективе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wrap.

Кроме того, по данным издания, будущая глава компании Контерас-Свит создаст фонд в помощь жертвам насилия, куда пожертвует около 20 млн долларов.

Также предполагается, что компанию могут переименовать, а сама она переедет из Беверли-Хиллз в Ларчмонт-Виллидж в Лос-Анджелесе.

Напомним, Вайнштейн подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин. В январе порностудии прокомментировали идею снять фильм про Вайнштейна.