Орешкин рассказал о том, что не дает ему спать по ночам

Министр экономического развития России Максим Орешкин в рамках одной из сессий Всемирного экономического форума рассказал, какая мысль не дает ему уснуть по ночам.

По словам главы Минэкономиразвития, эта мысль о качестве жизни в российских городах, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособным через 5-10-15 лет, необходимо, чтобы талантливые люди оставались в России… качество жизни крайне важно», – признался он.

Напомним, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил о необходимости сформировать эффективную систему поиска и поддержки талантливой молодежи.