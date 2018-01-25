Эксперт развенчала миф о пассивности и потребительстве российской молодежи

Если бы в марте не было выборов, не было бы никакой избирательной кампании, Путин все равно активно встречался бы с молодежью, со студентами, школьниками. Потому что видно, для него этот вопрос очень важный, – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя встречу Путина с участниками форума студенческих клубов в Татарстане.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова считает, что самореализация молодежи становится одним из ключевых пунктов повестки, которую президент страны задает во внутриполитической жизни России. Президент поддерживает уже существующие молодежные инициативы, но и сам инициирует проекты, ориентированные на молодое поколение, сам фактически выступая в роли наставника.

«Избирательная кампания Путина направлена на молодежь, и это верно. Но я уверена: если бы в марте не было выборов, не было бы никакой избирательной кампании, Путин все равно активно встречался бы с молодежью, со студентами, школьниками. Потому что видно, что для него этот вопрос очень важный. Это и есть работа с будущим, ведь в последнее время много говорилось об определении образа будущего. Мне кажется, для Путина это важно, он ценит такие встречи, взаимодействие с молодежью и студентами, возможность посмотреть на них, послушать, чего они хотят», – считает Федорова.

Эксперт не согласна с распространенным мнением о том, будто бы нынешняя молодежь в целом пассивна, инфантильна и склонна к потребительству.

«Это все миф. Я общаюсь с очень многими людьми младше 25 лет, и не вижу никакой ни пассивности, ни склонности к потребительству. Они активны, учатся, меняют сферы деятельности, становятся более мобильными. В общем, это все разговоры неудачников о том, что молодежь стала какой-то не такой», – подчеркнула Федорова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин в четверг выступил на Всероссийском образовательном форуме студенческих клубов «Вместе вперед!», в котором приняло участие более 5 тысяч студентов из 38 регионов России. Форум прошел 24-25 января в Казани и был приурочен ко Дню российского студенчества. Форум организовала Росмолодежь совместно с правительством Татарстана. Основной его целью стало продвижение командного духа студенчества и формирование коллективной активности вузов по всей стране.

Во время встречи президент поздравил студентов с Татьяниным днем. Он призвал ребят оставаться «устремленными вперед, дерзкими, смелыми», чтобы они «воспользовались всеми преимуществами нашей огромной-огромной страны».

«Вы – люди, которые выросли в новое время. Поверьте мне, что у вас большие преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете создавать свободно, не думая ни о чем, новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии. Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны, и тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением», – приводит слова Путина сайт Кремля.

Стоит отметить, что еще до общения с Путиным участники форума встретились с ведущими федеральными экспертами-наставниками и представителями профессиональных сообществ, обсуждая планы развития студклубов в стране. Комментируя встречу президента со студентами, политолог Дмитрий Гусев напомнил: ранее, в своей программной речи на съезде «Единой России» Путин призвал сделать позитивные изменения в стране необратимыми.

«Курс на развитие возможен только за счет привлечения новых людей, привлечения молодежи, которая обладает новыми взглядами и подходами, - сказал эксперт порталу «URA.RU». - В эту логику вполне укладывается кадровое обновление, происходящее во власти, а также реализация таких масштабных проектов как «Россия - страна возможностей» и «Лидеры России».

Образовательная программа форума получила название «Россия – страна возможностей». Также называется и реализуемая по инициативе Путина линейка проектов, направленных на создание условий для самореализации россиян, в том числе – молодежи.