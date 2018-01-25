Эксперт развенчала миф о пассивности и потребительстве российской молодежи

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25 января, четверг  |  Последнее обновление — 23:26  |  vz.ru
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Украина восприняла свой долг Газпрому как новый кредит «агрессора»

Нафтогазу выгодно быть должным Газпрому, чем украинским банкамФото: Никитин Максим/ТАСС
Выяснилось, почему украинский Нафтогаз отказывается выплачивать Газпрому 2 млрд долларов, которые он должен отдать по решению Стокгольмского арбитража. Оказывается, даже с учетом штрафа задержка платежа весьма выгодна Нафтогазу, а главное, он рассчитывает на выигрыш в следующем процессе против Газпрома. Насколько обоснованны такие надежды украинского руководства? Подробности...
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США решили бороться с Су-30 с помощью рохинджа

Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы, сообщили в Минобороны РоссииФото: Епанчинцев Евгений/ТАСС
В Госдепе раскритиковали решение России продать Мьянме истребители Су-30. Москву обвинили в «усугублении ситуации», в то время как «большинство стран мира» стремятся к разрешению конфликта властей этой страны и мусульман-рохинджа. Тезис выглядит лукаво и потому, что Су-30 – не «самолет для борьбы с партизанами», и по другой причине. Подробности...
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Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает растения

Пентагон не случайно запустил программу «Улучшенные технологии растениеводства»Фото: Off-Broadway
Министерство обороны США готово вложиться в генную модификацию растений. В результате американцы планируют обзавестись принципиально новыми средствами разведки, в том числе военной. Но растения-шпионы – это для генетических экспериментов не предел. В перспективе речь может идти о по-настоящему опасном биологическом оружии. Подробности...
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«Джавелины» в руках грузин отличаются от «Джавелинов» в ВСУ по степени угрозы

Тбилиси попросил 72 пусковые установки и 410 ракет к ним на общую сумму примерно в 75 млн долларовФото: Stuart A Hill AMS/MOD/wikipedia.org
Грузинская мечта сбылась раньше, чем украинская: первые американские ПТРК «Джавелин» поступили в Грузию и находятся в «безопасном месте». Вскоре местных военных научат использованию этого чудо-оружия, правда, не факт, что это убережет его от перепродажи, в том числе на Украину. В конце концов, для Грузии это до смешного бесполезные игрушки. Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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С кем был бы Высоцкий, доживи он до наших дней?

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Как бы Владимир Высоцкий воспринял распад Союза? Спел о Горбачеве и Ельцине? Его реакция на расстрел Белого дома? Чечню? Путина и Ходорковского? Болотную и Майдан? Крым и Донбасс? Добавим свои пять копеек в народную футурологию Высоцкого. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Главный урок из всей этой олимпийской истории

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Споры вокруг свежих решений МОК по участию российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде уже несколько утомили. Однако есть в происходящем сторона, которую обходят вниманием, и именно о ней хотелось бы поговорить поподробнее. Подробности...
Обсуждение: 129 комментариев

Что скажет фильм «Скиф» о русских начала ХХI века

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Разводить во времени громкие отечественные и зарубежные премьеры в Минкульте пробовали и раньше, но только сейчас циркуляр был доведен, когда кассы кинотеатров уже продавали билеты. Так чего же ради нагородили этот огород? Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет (на фото). В тот же день в присутствии президента Владимира Путина подписан контракт на поставку серии новых ракетоносцев в ВВС России
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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Эксперт развенчала миф о пассивности и потребительстве российской молодежи

          25 января 2018, 20:22

          Текст: Алексей Нечаев

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          Если бы в марте не было выборов, не было бы никакой избирательной кампании, Путин все равно активно встречался бы с молодежью, со студентами, школьниками. Потому что видно, для него этот вопрос очень важный, – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя встречу Путина с участниками форума студенческих клубов в Татарстане.

          Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова считает, что самореализация молодежи становится одним из ключевых пунктов повестки, которую президент страны задает во внутриполитической жизни России. Президент поддерживает уже существующие молодежные инициативы, но и сам инициирует проекты, ориентированные на молодое поколение, сам фактически выступая в роли наставника.

          «Избирательная кампания Путина направлена на молодежь, и это верно. Но я уверена: если бы в марте не было выборов, не было бы никакой избирательной кампании, Путин все равно активно встречался бы с молодежью, со студентами, школьниками. Потому что видно, что для него этот вопрос очень важный. Это и есть работа с будущим, ведь в последнее время много говорилось об определении образа будущего. Мне кажется, для Путина это важно, он ценит такие встречи, взаимодействие с молодежью и студентами, возможность посмотреть на них, послушать, чего они хотят», – считает Федорова.

          Эксперт не согласна с распространенным мнением о том, будто бы нынешняя молодежь в целом пассивна, инфантильна и склонна к потребительству.

          «Это все миф. Я общаюсь с очень многими людьми младше 25 лет, и не вижу никакой ни пассивности, ни склонности к потребительству. Они активны, учатся, меняют сферы деятельности, становятся более мобильными. В общем, это все разговоры неудачников о том, что молодежь стала какой-то не такой», – подчеркнула Федорова.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин в четверг выступил на Всероссийском образовательном форуме студенческих клубов «Вместе вперед!», в котором приняло участие более 5 тысяч студентов из 38 регионов России. Форум прошел 24-25 января в Казани и был приурочен ко Дню российского студенчества. Форум организовала Росмолодежь совместно с правительством Татарстана. Основной его целью стало продвижение командного духа студенчества и формирование коллективной активности вузов по всей стране.

          Во время встречи президент поздравил студентов с Татьяниным днем. Он призвал ребят оставаться «устремленными вперед, дерзкими, смелыми», чтобы они «воспользовались всеми преимуществами нашей огромной-огромной страны».

          «Вы – люди, которые выросли в новое время. Поверьте мне, что у вас большие преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете создавать свободно, не думая ни о чем, новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии. Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны, и тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением», – приводит слова Путина сайт Кремля. 

          Стоит отметить, что еще до общения с Путиным участники форума встретились с ведущими федеральными экспертами-наставниками и представителями профессиональных сообществ, обсуждая планы развития студклубов в стране. Комментируя встречу президента со студентами, политолог Дмитрий Гусев напомнил: ранее, в своей программной речи на съезде «Единой России» Путин призвал сделать позитивные изменения в стране необратимыми.

          «Курс на развитие возможен только за счет привлечения новых людей, привлечения молодежи, которая обладает новыми взглядами и подходами, - сказал эксперт порталу «URA.RU». - В эту логику вполне укладывается кадровое обновление, происходящее во власти, а также реализация таких масштабных проектов как «Россия - страна возможностей» и «Лидеры России».

          Образовательная программа форума получила название «Россия – страна возможностей». Также называется и реализуемая по инициативе Путина линейка проектов, направленных на создание условий для самореализации россиян, в том числе – молодежи.


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