Родители сгоревших под Одессой детей заподозрили подмену тел

Родители Сони Мазур и Снежаны Арпентий, погибших в детском лагере «Виктория» под Одессой, подозревают, что им выдали не те тела, и обратились в прокуратуру с требованием провести эксгумацию.

Как сообщает «Таймер» со ссылкой на адвоката Татьяну Сягровец, в результате проведенной экспертизы были обнаружены несовпадения. Например, в стоматологической карте погибшей Сони Мазур значится, что у девочки не было некоторых зубов.

Также юриста смутил тот факт, что осмотренным 16 сентября 2017 года в бюро судмедэкспертиз телам детей сразу же присвоили фамилии, хотя экспертиза ДНК прошла только через трое суток. После этого родители ходатайствовали об эксгумации тел детей и проведении независимой экспертизы.

По словам Сягровец, это пообещали сделать, но сроки постоянно переносились.

Напомним, 16 сентября 2017 года в результате пожара в детском лагере «Виктория» в Одессе погибли трое детей.