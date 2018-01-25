Россиян предупредили об опасности поездок в Европу

Ситуационно-кризисный центр МИД России выпустил предостережение для россиян, собравшихся посетить Европу в ближайшие дни.

По состоянию на 26 января, «оранжевый» уровень опасности существует в ряде регионов Испании из-за порывистого ветра и волнении на море, сообщает центр в своем Twitter.

Также сообщается об осадках и подтоплениях во Франции, порывистом ветре в Греции, грозах, дождях и порывистом ветре в Италии.

В среду ситуационно-кризисный центр заявил о «оранжевом» и «желтом» уровнях опасности во Франции в связи с угрозой наводнений в северных, северо-восточных и юго-западных регионах страны.