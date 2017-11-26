Кадыров назвал невиновными осужденных за убийство Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем интервью назвал политика Бориса Немцова, застреленного в центре Москвы в 2015 году, «болтуном» и западным агентом, и заявил о невиновности людей, осужденных за его убийство.

«Он никто, только агент. Работал с западными спецслужбами. Что он есть, что его нет – нам все равно. Я имею в виду для того, чтобы его чеченцы преследовали. Он болтал, ну, болтун. Таких болтунов много в России, что их, каждого убивать? Пусть болтают», – сказал Кадыров, передает Daily Storm.

По словам Кадырова, он знает людей, подозреваемых в убийстве Немцова, по совместным военным операциям, и уверен в их невиновности.

«Они не виноваты. Я этих людей знаю, потому что они со мной воевали. Они были одними из лучших. Мы проводили спецоперацию в населенном пункте Беной, они уничтожили целую группу ваххабитов во главе с бригадным генералом. Я этих людей знаю, исходя из той ситуации, которая сложилась, я знаю, что им вообще не было дела до Немцова», – отметил глава Чечни.

Напомним, в ноябре глава Чечни также заявлял, что уверен в невиновности и непричастности к убийству Немцова осужденных за это выходцев из Чечни. Решение по делу он назвал ошибочным и выразил надежду на то, что история «поставит все на свои места».

В июле Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева, признанного непосредственным исполнителем убийства Немцова, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его соучастники получили от 11 до 19 лет колонии.

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы четырьмя выстрелами в спину. Он был похоронен на Троекуровском кладбище.