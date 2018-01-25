Официантка кафе накричала на клиента за попытку заплатить новой купюрой

В Сети появилось видео, на котором официантка кафе в Амурской области ругается с клиентом, пытавшимся заплатить за заказ купюрой в 2 тыс. рублей.

Словесная перепалка на повышенных тонах случилась в одном из кафе в поселке Новобурейский в среду днем, сообщает АСН24. По словам местного жителя, бармен-официант отказалась принять новую купюру.

«Я пришел как нормальный человек. Расплачиваюсь обыкновенной деньгой. И вы мне говорите, что не будете брать деньги. Напишите мне тогда объяснительную. Я сейчас вызову участкового, он осмотрит эту деньгу и все. Я только что взял эту купюру в «Сбербанке», принес ее вам, и вы мне говорите, что не будете ее брать», – негодовал клиент.

Официантка заявила, что «в первый раз видит» такие деньги, и повысила голос на мужчину, в категоричной форме отказавшись принять купюру. Проверить ее она также отказалась.

Клиент написал жалобу в Роспотребнадзор, где обещали провести проверку.

Напомним, в декабре СМИ писали, что продавцы пугаются новых купюр в 2 тыс. рублей.

Банкноты номиналом 200 и 2 тыс. рублей были введены в обращение в России 12 октября. После этого появились объявления о продаже купюр по завышенной цене - например, на одном из сайтов Казани 200-рублевые купюры продавались за 300 рублей.