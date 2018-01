Amazon подверглась критике из-за расистской одежды для детей

Компания Amazon после скандала, связанного с расистской надписью на одежде для детей, заблокировала компанию-поставщика Stylert на своем веб-сайте, сообщают западные СМИ.

Компания продавала футболки с надписью Slavery gets shit done (игра слов с использованием слэнгового выражения, можно перевести как «Рабство разруливает дела»). Причем эта фраза была на всей линейке продукции компании Stylert – на одежде для взрослых и детей, кружках, детских нагрудниках, пишет The Daily Mail.

Портал отмечает, что вся продукция была представлена на фотографиях только белыми детьми, что многие восприняли как проявление расизма.

«Что это, черт возьми, такое? Я отменяю подписку на Amazon Prime», – подобные сообщения стали размещать в соцсетях после того, как одежда появилась на сайте.

В итоге Amazon объявила, что блокирует компанию-поставщика Stylert и всю продукцию с этой надписью.

Антирасистские организации осудили Amazon за то, что эти футболки вообще появились на сайте, отметив, что если это была попытка пошутить, то ничего не вышло – продукция оказалась оскорбительной.