Путин не исключил приравнивания работы в ОПК к службе в армии

Общаясь с сотрудниками Казанского авиазавода имени Горбунова, президент России Владимир Путин не исключил, что служба в армии по призыву может быть приравнена к работе над гособоронзаказом.

«Надо подумать», – заявил сказал глава российского государства, обратив внимание, что армейская служба по призыву может заменяться другой работой чаще, когда увеличат количество служащих-контрактников, передает ТАСС.

Накануне на встрече с рабочими Уфимского мотостроительного завода Путин заявил, что никакого снижения гособоронзаказа нет, но и увеличения не происходит.

В конце декабря кабмин утвердил гособоронзаказ на 2018-2020 годы.