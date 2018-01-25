В Грузии вспомнили о роли Шеварднадзе в выводе российских военных баз

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в связи с 90-летием со дня рождения экс-президента, бывшего главы МИД СССР Эдуарда Шеварднадзе в специальном заявлении рассказал о шагах последнего, которые «принесли Грузии возможность стать реально независимым государством», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Квирикашвили напомнил, что при Эдуарде Шеварднадзе Грузия стала членом Совета Европы, с его именем связано вступление Грузии в ВТО, реализация важнейших проектов транзита энергоносителей Баку – Тбилиси – Джейхан, Баку – Супса, Баку – Тбилиси – Эрзерум.

Также премьер вспомнил «историческое соглашение Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года о выводе из Грузии российских военных баз».

Георгий Квирикашвили отметил и начало программы военной помощи США «Обучи и оснасти» по модернизации армии Грузии.

Также отмечено, что в 2002 году Шеварднадзе заявил о желании Грузии влиться в НАТО.

По его словам, Шеварднадзе принадлежит к когорте «больших политиков» 20-го века, которые сыграли важную роль в завершении «холодной войны», падении Берлинской стены и так далее.

Шеварднадзе скончался 7 июля 2014 года.