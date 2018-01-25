В Прикамье начали проверку сообщений о запрете школьникам посещать туалет на уроках

Минобразования Пермского края проверяет размещенную в соцсетях и СМИ информацию о запрете руководством гимназии в Перми посещать школьникам туалет во время уроков для борьбы с распространением насвая, сообщили в ведомстве.

«В минобразования поступила информация со СМИ. Мы сейчас разбираемся в этом», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.

Ранее в СМИ и соцсетях сообщалось о распоряжении руководства гимназии №8 Перми, запретившим школьникам выходить из класса в туалет на уроках для борьбы с распространением наркотических веществ.

«В связи с распространением «насвая» среди учащихся, отпускать в туалет на уроке детей с пятого по 11 классы запрещается», – говорится в распоряжении директора учреждения, обнародованном в соцсети «ВКонтакте».

Документом ученикам запрещается выходить из гимназии во время уроков. «При наличии «окна» учащиеся должны находиться в столовой или библиотеке». Кроме этого, в список запретов вошло и переодевание в гардеробе на физкультуру.