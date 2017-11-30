Сын известного криминального авторитета попросил полицию найти отца

Сын лидера коптевской ОПГ Сергея Зимина просит полицейских найти своего отца, который в начале нулевых уехал в Испанию.

Роман Зимин, сын известного в 1990-х криминального авторитета Сергея Зимина по кличке Зёма, обратился в полицию с заявлением о пропаже отца, сообщает telegtam-канал Mash.

Сергей Зимин был одним из лидеров знаменитой коптевской ОПГ, однако после ряда конфликтов с группировками и правоохранительными органами, решил уехать из страны, сменив место жительства на один из городов в Испании.

Роман рассказал полицейским, что последний раз общался с отцом в 2000 году, когда тот был в Испании. После этого отец пропал.

«По данным СМИ, у самого Зёмы не менее известный отец. Это Дмитрий Зимин, один из основателей компании «ВымпелКом». Зимин основал компанию вместе с бизнесменом Константином Кузовым, но в 1998 Кузовой ушел из компании из-за конфликта с Зиминым. Через год его убили в подъезде тремя выстрелами в спину. Многие связывали это убийство именно с Зёмой», – пишет Mash.