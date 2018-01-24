Самая полная супермодель сумела подписать контракт и расплакалась

Популярная американская модель plus-size Эшли Грэм подписала контракт с косметической компанией и расплакалась от счастья.

Американская супермодель с пышными формами сообщила своим подписчикам в Instagram, что впервые подписала контракт с производителем косметики Revlon.

«Исторически так сложилось, что полным девушкам никогда не предлагали сотрудничать с компаниями по производству косметики. Это новая ступень, потому что ранее такого не случалось. Я счастлива, я даже плакала», – сообщила Грэм, ставшая лицом линии «Живая смелость».

«За несколько лет она обошла множество впечатляющих звезд, попала в журнал Vogue. В прошлом году она впервые вошла в ежегодный список самых высокооплачиваемых моделей в отрасли. Но почему-то желанный контракт на волосы, макияж и уход за кожей модель получила только сейчас», – сообщает издание Fashionista.

СМИ называют Эшли Грэм самой полной моделью США, но несколько звезд формата plus-size борются с ней за звание самых пышнотелых моделей: среди них Тара Линн из Ванкувера, Уитни Томпсон, победившая в шоу «Топ-модель по-американски», Миа Тайлер, дочь рок-звезды Стива Тайлера, вокалиста группы Aerosmith.