Добившуюся для россиянок права на суд присяжных признали виновной в убийстве

Суд присяжных признал виновной по делу об убийстве шестимесячного ребенка жительницу Челябинской области Алену Чеченеву (Лымарь), добившуюся для российских женщин права на суд присяжных, сообщила представитель Челябинского облсуда Евгения Нациевская.

«В среду коллегия присяжных заседателей в Челябинском областном суде (в Магнитогорске) большинством голосов признала Алену Чеченеву виновной в нанесении не менее 4 ударов по голове своей грудной дочери, отчего девочка скончалась на месте... По мнению присяжных, снисхождения подсудимая не заслуживает», – передает РИА «Новости» слова Нациевской.

Она сообщила также, что в ближайшие несколько дней суд вынесет приговор.

Напомним, Лымарь в 2015 году была осуждена районным судом Челябинской области к 8 годам колонии за убийство малолетнего, 4 апреля 2016 года КС начал рассмотрение жалобы Лымарь, оспорившей конституционность пункта 1 части 3 статьи 31 УПК, в соответствии с которым, обвиняемые женщины лишены права на суд присяжных.

25 февраля 2016 года положение УПК, согласно которому женщины не вправе претендовать на суд присяжных, если максимальная санкция статьи, по которой они обвиняются, предусматривает смертную казнь, было признано противоречащим Конституции.

После этого приговор Лымарь был пересмотрен облсудом и отменен, она была освобождена из-под стражи.

В СК рассказали, что затем уголовное дело возобновили для рассмотрения его судом присяжных. Женщина, находящаяся под подпиской о невыезде попыталась скрыться и была арестована в ноябре 2017 года.