Россиян предложили дополнительно проверять перед разрешением вступить в брак

Депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров предложил обязать граждан перед свадьбой проходить тест на психологическую совместимость.

Соответствующее обращение поступит на рассмотрение в Минздрав 26 января, передает RT

«По различным данным, до 80% супружеских пар расстаются, не прожив совместно и трех лет. Такая тенденция противоречит курсу нашей страны на укрепление института брака. Многие предпочитают сожительство и не торопятся заводить детей», – заявил Петров.

По словам депутата, если инициатива будет реализована, то психологи могут рекомендовать будущим молодоженам способы избежать конфликтов и назначат консультации в центрах психологической помощи.

«Семьи, желающие расторгнуть брак, тоже должны пройти курс у семейного психолога и попытаться сохранить свои отношения», – говорится в обращении.

Напомним, ранее сенатор Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения», приравнивающее незарегистрированные отношения мужчины и женщины к официальному браку после пяти лет совместного проживания.