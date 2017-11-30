Грудинин прокомментировал «Смерть Сталина»: Это ненормально

Кандидат в президенты от партии КПРФ Павел Грудинин, высказывая свое мнение о фильме «Смерть Сталина», заявил, что есть вещи, смеяться над которыми недопустимо.

«Вот что-нибудь такое – комедийный сериал «Распятие Иисуса Христа». Это вообще нормально? Я считаю, что это ненормально. Можно, конечно, смеяться надо всем, но есть какие-то вещи, над которыми смеяться просто недопустимо», – сказал Грудинин, передает РИА «Новости».

На ваш взгляд Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи? Да

Нет



Днем ранее правнук советского вождя художник Яков Джугашвили заявил радиостанции «Говорит Москва» , что смерть любого человека не может быть поводом для создания комедии.

«Я не смотрел фильм, мне достаточно уже названия, что это комедия под названием «Смерть Сталина». Когда я читаю комментарии в соцсетях, в основном люди критикуют создателей этого фильма. Я считаю, что эта критика совершенно бесполезна. Ну чего критиковать каких-то нелюдей? Ну как можно считать человеком человекообразное существо, для которого смерть является поводом для смеха? Это уже нелюдь», – заявил Джугашвили.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина», так как в картине были выявлены признаки «идеологической борьбы».

Напомним, среди зарегистрированных кандидатов в президенты России Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.