Участница «Мисс мира» решила пойти в политику, завлекая сексуальными фото

Каролина Флорес Гонсалес из Колумбии намерена занять политический пост, но не стесняется выставлять в соцсетях откровенные фотографии.

Участница конкурса красоты «Мисс мира» и миллионерша Каролина Флорес Гонсалес намерена побороться за политический пост в Боготе, чтобы противодействовать коррупции и защищать права женщин и детей, сообщает Daily Star.

Публикация от Carolina Florez U112 (@carolinaflorezgonzalez_) Сен 4, 2017 at 9:42 PDT

Миллионерша выступает против коррупции и жестокого обращения с женщинами и детьми в стране. Она считает, что законы Колумбии неэффективны и жестоких мужчин не должно быть на улицах.

Девушке 25 лет, у нее более 50 тыс. фолловеров, которые следят за ее жизнью в соцсетях.

Известно, что в 19 лет Каролина вышла замуж за экс-конгрессмена Хосе Родольфо Переса, но спустя четыре года они расстались.

В 2017 году она стала «Мисс Колумбия» и вошла в финал конкурса красоты «Мисс мира».

Negra Публикация от Carolina Florez U112 (@carolinaflorezgonzalez_) Июл 1, 2017 at 3:22 PDT

Negra Публикация от Carolina Florez U112 (@carolinaflorezgonzalez_) Ноя 21, 2017 at 5:15 PST