Путину в Казани вручили тугру правителя

Глава Татарстана Рустам Минниханов подарил президенту России Владимиру Путину тугру правителя, передают местные СМИ.

Как говорится в сообщении на сайте Духовного управления мусульман Татарстана, тугру (персональный знак правителя, содержащий его имя и титул – прим. ВЗГЛЯД) Минниханов вручил президенту России во время встречи Путина с мусульманскими религиозными деятелями, прошедшей накануне поздно вечером в Казани.

«Минниханов вручил главе страны подарки – тугру его имени, изготовленную казанским каллиграфом Рамилем хазратом Насибулловым, а также 200-летние миниатюры об истории ислама в России», – рассказали в ДУМ РТ.

Сообщается также, что в ответ Путин напомнил присутствующим мусульманскими религиозными деятелями о монете, которая послужила доказательством 1000-летия Казани.

Ранее в ходе встречи в Казани председатель Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин попросил главу российского государства Владимира Путина сократить число светских вузов-партнеров, которые в рамках правительственной программы поддерживают систему исламского образования.